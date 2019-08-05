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Jan Vesely, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yok

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Jan Vesely, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yok

Çekya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, "Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası'nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım milli takımda yer almama engel oldu" ifadelerini kullandı.

Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Japonya'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
jan vesely Fenerbahçe Beko 2019 FIBA Dünya Kupası

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