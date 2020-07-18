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Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 Temmuz dan itibaren; kasten adam öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan O.K., kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezası olan H.D.

Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 Temmuz dan itibaren; kasten adam öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan O.K., kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezası olan H.D. başta olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Suçluları yakalama azim ve gayretimiz devam etmektedir" denildi.

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Gediz
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Simav
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