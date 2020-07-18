Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 Temmuz dan itibaren; kasten adam öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan O.K., kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezası olan H.D. başta olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Suçluları yakalama azim ve gayretimiz devam etmektedir" denildi.

