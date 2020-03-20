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Jandarma aranan 21 şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında: 13 bin 250 kişiyi sorgularken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 21 şahıs gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında: 13 bin 250 kişiyi sorgularken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 21 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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