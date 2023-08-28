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Jandarma büyükbaş hayvan hırsızlarını yakaladı

28.08.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma büyükbaş hayvan hırsızlarını yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Maksutoğlu Yaylası’nda meydana gelen ’Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı’ olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K. ve N.K.Ç. olduğunu, çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüsle götürdüklerini belirledi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Minibüs içerisinde ele geçirilen büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. Y.K. ve N.K.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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