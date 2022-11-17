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Jandarma ekipleri 6 terör şüphelisini yakaladı

17.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayında yapılan çalışmalarda; terör suçundan 6 şüpheli, çeşitli suçlardan da aranması bulunan 316 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri 6 terör şüphelisini yakaladı

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ekim dönemi faaliyetleri çerçevesinde; 56 kasten yaralama olayında 80 şüpheliyi yakaladı. 14’ü evden, 7’si bağ, bahçe ve tarladan, 7’si kamu kurum ve kuruluşundan, 5’i inşaattan, 2’si otodan, 1’i işyerinden hırsızlık, 7’si kablo, 2’si oto ve 12 dolandırıcılık olmak üzere toplam 57 olayda 49 yakalandı. 3 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1 yasadışı ekim, 8 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, 2 izinsiz kazı yapmak ve 21 düzensiz göç olayı ekiplerce ortaya çıkarılırken olaylarda 52 şüpheli yakalandı. İcra edilen operasyonlarda; 10 kilo 771 gram uyuşturucu madde, 18 kök kenevir, 2 kilo tütün, 44 bin 140 adet makaron, 400 paket kaçak sigara, 116 adet sikke ve 16 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele çerçevesinde; ’FETÖ/PDY’, ’PKK’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından ise 5 olayda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerce dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 5 şahsın arama çalışması devam ederken, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 316 şahıs ise yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 34 aile hakkında ’Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali’nden yasal işlem yapıldı.

Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 6bin 807 kişiden çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı, 155 umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü jandarma ekiplerince yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
terör arananlar

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