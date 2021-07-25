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Jandarma ekipleri Erzurum-Bingöl kara yolunda helikopterle denetim yaptı

25.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma ekipleri Erzurum-Bingöl kara yolunda helikopterle denetim yaptı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde helikopterle Erzurum-Bingöl kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Erzurum Devlet Hava Meydan Komutanlığından havalanan helikopterle ilk olarak kent semalarında sorumluluk bölgelerindeki araç yoğunluğunu denetleyen ekipler, daha sonra rotalarını bayram tatilinden dönüşlerin yoğun olduğu Erzurum-Bingöl kara yoluna çevirdi.

Buradaki trafiği havadan kontrol eden ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri, telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Tatil dönüşlerinde trafik kazalarının önüne geçmek için hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bayram dönüşlerinde trafik kazalarının yaşanmaması için şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında denetimlerini artırdı.

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