Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bitkin halde bulduğu peçeli baykuş koruma altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında Sinirli Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bitkin halde nesli tükenme tehlikesinde olan bir peçeli baykuş buldu.
Ekipler tarafından muhafaza altına alınan baykuş, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Görevliler tarafından gözetim altına alınan peçeli baykuşun, yapılacak kontrollerden sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.