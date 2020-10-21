Jandarma ekiplerince okul servisleri aralıksız denetleniyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini aralıksız olarak denetlemeye devam ediyor. Denetimlerde 55 okul servis şoförüne bilgilendirme yapılırken, 10 okul servis aracına 2 bin 568 TL para cezası kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında okul çağındaki çocukların huzur içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacı ile yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla 12-16 Ekim tarihleri arasında yoğun bir şekilde okul servis araçlarının denetlenmesine başlandı. Yapılan denetimlerde 55 okul servis şoförüne bilgilendirme faaliyeti yapılarak, çeşitli eksiklikleri bulunan 10 okul servis aracına 2 bin 568 TL trafik idari para cezası kesildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanı içerisinde trafik kazalarının önlenmesi ve kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

