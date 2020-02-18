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Jandarma ekiplerinden depremzedelere yardım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen ve evleri hasar gören Adıyaman’ın Sincik ilçesindeki depremzedelere jandarma ekiplerince yardım yapıldı.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde etkilenen Sincik ilçesindeki depremzedelere tek tek ularaşarak depremin yaralarını sarmaya ve çocukların üzüntülerini ortadan kaldırmaya devam ediyor.Jandarma ekipleri tek tek gezdikleri depremzedelerle sohbet ederek aynı zamanda bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da belirleyerek not alıyor.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen ve evleri hasar gören Adıyaman’ın Sincik ilçesindeki depremzedelere jandarma ekiplerince yardım yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremde etkilenen Sincik ilçesindeki depremzedelere tek tek ularaşarak depremin yaralarını sarmaya ve çocukların üzüntülerini ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Jandarma ekipleri tek tek gezdikleri depremzedelerle sohbet ederek aynı zamanda bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da belirleyerek not alıyor. Jandarma ekipleri belirledikleri ihtiyaçları tamamladıktan sonra yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor.

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