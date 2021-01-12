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Jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

12.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da jandarma ekipleri 16 fabrikada korona virüs denetimi gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrika ve iş yerleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetledi.

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri 16 fabrikada korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrika ve iş yerleri de maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetledi. Şanlıurfa OSB Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 11-12 Ocak 2021 tarihleri arasında bölgedeki 16 fabrika ve bir iş yeri denetlendi. Çalışanların ve işletme sorumlularının maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirildiği denetimlerde, servis araçları için uyulması gereken kurallar ile çalışanların rahatsızlık belirtileri gördüğü anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları hatırlatıldı.

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