YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarma Eylül ayında 113 bin kişiyi sorguladı

Jandarma Eylül ayında 113 bin kişiyi sorguladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri Eylül ayı boyunca yaptıkları uygulamalarda 113 bin 424 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 219 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eylül ayı boyunca “Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 113 bin 424 şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 219 şahıs yakalanırken, 2 bin 217 şahsa idari işlem yapıldı.

Jandarma Eylül ayında 113 bin kişiyi sorguladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri Eylül ayı boyunca yaptıkları uygulamalarda 113 bin 424 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 219 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eylül ayı boyunca “Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 113 bin 424 şahıs sorgulandı ve yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 219 şahıs yakalanırken, 2 bin 217 şahsa idari işlem yapıldı. Jandarma yakalanan şahıslara 2 milyon 325 bin 789 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde ise 68 bin 310 aracı kontrol ederek, 2 bin 425 araca 1 milyon 423 bin 66 TL idari para cezası uygulanırken, 738 araç trafikten men edildi.
Jandarma ekipleri bu uygulamalarda 359 kilo 680 gram kubar esrar, 64 kök kenevir, 41 adet sentetik uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 5 litre sahte içki, 25 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kesici delici alet ve 72 adet fişek ele geçirilirken, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Ayrıca Jandarma ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İvrindi, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde 3 şüpheli şahıs, PKK-KCK terör örgütüne üye olmak suçundan ise Ayvalık ilçesinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı öğrenildi.

Jandarma Eylül ayında 113 bin kişiyi sorguladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep(te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Yukatel Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Dürümcü Mahsun Usta: “20 yıllık birikimimiz bizi bu noktaya taşıdı”
Kırklareli’de çeltik hasadı
Kırklareli’de çeltik hasadı
Çineli gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı
Çineli gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
13:02
İkindi
16:17
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Kurtdereli Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Onur Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Havran’da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor
Havran’da Millet Bahçesi Projesi büyütülüyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.