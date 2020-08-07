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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Vali Becel’i ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Nevşehir’deki birliği ziyaret ve denetlemek amacıyla gelen, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti.Valiliğe gelişinde Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Korgeneral Musa Çitil, daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Vali Becel’i ziyaret etti

Nevşehir’deki birliği ziyaret ve denetlemek amacıyla gelen, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Korgeneral Musa Çitil, daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Akabinde Valilik makamına geçen Korgeneral Çitil, burada Vali Sezer Becel ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Sezer Becel, Korgeneral Çitil’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerini ilimizde ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.
Vali Sezer Becel, Korgeneral Çitil’e günün anısı olarak Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit takdiminde bulundu.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in Valilik ziyaretlerinde; Nevşehir Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın da hazır bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Vali Becel’i ziyaret etti

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