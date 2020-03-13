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Jandarma Genel Komutanı Niğde Valisini ziyaret etti

NİĞDE HABERLERİ  | 13.03.2020 08:58 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti.ValiYılmaz Şimşek tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, Valilik Makamında Vali Şimşek ile bir süre görüşerek, istişarelerde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şimşek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerini Niğde’de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.Günün anısı olarak, Vali Şimşek ve Orgeneral Arif Çetin karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundular.Gerçekleştirilen ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Valilik Şeref Defterini imzaladı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’nin Niğde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ve denetlemek amacıyla Niğde’ye geldiği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti.
ValiYılmaz Şimşek tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, Valilik Makamında Vali Şimşek ile bir süre görüşerek, istişarelerde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şimşek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendilerini Niğde’de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.
Günün anısı olarak, Vali Şimşek ve Orgeneral Arif Çetin karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundular.
Gerçekleştirilen ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’nin Niğde İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ve denetlemek amacıyla Niğde’ye geldiği öğrenildi.

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