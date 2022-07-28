YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

28.07.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çanakkale Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Çetin, Şeref Defteri'ni imzalayarak Aktaş ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Orgeneral Çetin'e ziyaretinden dolayı teşekkür edip günün anısına 57. Alay Sancağı hediye etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Tolga Yağan ile Güzelyalı Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ufuk Yetiş eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" ödül töreni
Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:Din İşleri Yüksek Kurulundan ticaretle ilgili fetva konusunda açıklama:
Uşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştuUşak'ta iniş sırasında ön tekeri kopan eğitim uçağında hasar oluştu
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ziyaret

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
06:01
Öğle
13:26
İkindi
17:20
Akşam
20:40
Yatsı
22:17
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.