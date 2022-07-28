Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çanakkale Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Çetin, Şeref Defteri'ni imzalayarak Aktaş ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Orgeneral Çetin'e ziyaretinden dolayı teşekkür edip günün anısına 57. Alay Sancağı hediye etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Tolga Yağan ile Güzelyalı Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ufuk Yetiş eşlik etti.



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