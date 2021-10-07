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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

07.10.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de bazı ziyaretler yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin ve beraberindeki komutanlar, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çetin'e teşekkür etti.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ı ziyaret eden Akbıyık, Çetin ve beraberindekiler, şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın ailesine ziyarette bulundu, aile bireyleriyle görüştü.

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