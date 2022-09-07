Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kars'ta Peynir Müzesi'ni gezdi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars'ta Peynir Müzesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Kars'a gelen Çetin, beraberindeki Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile kent merkezindeki Süvari Tabyası'nda bulunan Peynir Müzesi'ni gezdi.

Çetin, yetkililerden müze ve peynir çeşitleri hakkında bilgi aldı.

