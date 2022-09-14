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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

14.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Orgeneral Çetin, ilk olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin'e, Vali Tutulmaz madenci feneri hediye etti. Çetin ise Tutulmaz'a plaket sundu.

Çetin, daha sonra Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Şubesi'ne geçerek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Ziyarette Çetin, derneğin Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk'e, şehit annesine ve gaziye, jandarma özel harekat askeri heykeli, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Orgeneral Çetin, gazetecilere ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz kahraman şehitlerimizin mukaddes emaneti şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onlar bizim gururumuzdur. Sizler için ne yapsak azdır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için tüm devlet kapıları açıktır. Tüm devlet görevlileri emrinizde. Emrinize amadeyiz. Buraya sizlerin emrini almaya geldim." ifadelerini kullandı.

Köktürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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