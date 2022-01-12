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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

12.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.

Samsun Adalet Sarayı'na gelen Çetin, Cumhuriyet Başsavcılığındaki şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çetin, Başsavcı Kılıç ile makamında bir araya gelerek sohbet etti. Kılıç, ziyareti anısına Çetin'e "Bandırma Vapuru" maketi hediye etti.

Ziyarette Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de hazır bulundu.

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