Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 2 Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı olmak üzere 9 sözleşmeli personel temin edilecek.
Başvurular, 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jsga.edu.tr" internet adresinde yayımlanacak ilan metninde yer alacak.
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