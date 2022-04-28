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Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli personel alınacak

28.04.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 2 Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı olmak üzere 9 sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular, 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jsga.edu.tr" internet adresinde yayımlanacak ilan metninde yer alacak.

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