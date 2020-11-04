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Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

ANKARA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar’da vatandaşlara ait araçlardan hırsızlık yapan şebekeyi çökertti.Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde mola veren araçlardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar’da vatandaşlara ait araçlardan hırsızlık yapan şebekeyi çökertti.
Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde karayolu kenarında bulunan dinlenme tesisinde mola veren araçlardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi. Karayolu’nda ihbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada; Adana’dan gelen M.M. ve M.H.B. adlı vatandaşların mola verdiklerinde araçlarını kontrolden uzak bir bölgede bırakarak Tuz Gölünü görmeye gittikleri, tesisler bölgesinde bulunan T.P. adlı hırsızın ise aracın arka camlarını kırarak çantaları aldığı tespit edildi. Olay sonrasında hırsızların peşine düşen Jandarma ekipleri, hırsızlık şebekesinin 4 kişi olduğunu belirledi. Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon sonunda; F.M., N.P. ve F.P. adlı (3) şüpheli Kırıkkale’de, T.P. isimli şahıs Mamak’ta yakalandı. Jandarma işlemlerinin arından Şereflikoçhisar Asli Ceza Mahkemesine sevk edilen F.M. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, T.P., N.P., F.P. adlı 3 şüpheli ise tutuklanarak Şereflikoçhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

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Cankaya
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