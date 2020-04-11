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Jandarma kapı kapı dolaşarak yardımları dağıtıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000’er liralık yardımlar jandarma ekiplerince vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.Korona virüs salgının Türkiye’de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan 1000 TL’lik yardımlar, Şemdinli Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde vatandaşlara teslim ediliyor.

Jandarma kapı kapı dolaşarak yardımları dağıtıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000’er liralık yardımlar jandarma ekiplerince vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.
Korona virüs salgının Türkiye’de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlayan 1000 TL’lik yardımlar, Şemdinli Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde vatandaşlara teslim ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki köy ve mezralarda bulunan vatandaşlara sosyal yardım paralarını dağıtmayı sürdürüyor.

Jandarma kapı kapı dolaşarak yardımları dağıtıyor

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