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Jandarma kara yolunda unutulan çantayı sahibine teslim etti

19.05.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma tarafından bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Jandarma kara yolunda unutulan çantayı sahibine teslim etti

Araçlarıyla Çorum’dan Erzurum’a giden Muharrem Karaçam ile ailesi, Niksar-Reşadiye kara yolu Fatlı mevkisinde mola verdi. Karaçam’ın kızı Semra Bolat, mola sırasında içinde para bulunan çantasını yol kenarında unuttu. Aile daha sonra yola devam etti.

Bu sırada bölgede devriye faaliyeti yürüten Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çantayı fark etti.

Yaptıkları araştırma sonucu Bolat’a ulaşan ekipler, çantanın İlçe Jandarma Komutanlığından alınabileceğini söyledi.

Jandarmaya gelen baba Karaçam ve kızı, çantayı teslim aldı.

Karaçam, AA muhabirine, yolculukları sırasında mola verdikleri yerde çantalarını unuttuklarını belirterek, “Jandarma buldu. Biz de ilçe karakolumuza geldik, teslim aldık. Niksar jandarmamıza teşekkür ederim." dedi.

Bolat da yola çıktıktan bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark ettiğini dile getirerek, “O sırada beni yabancı bir numara aradı. Çantamın Niksar İlçe Jandarma Komutanlığında olduğunu söyledi, biz de döndük." ifadesini kullandı.

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Tokat Niksar çanta

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