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Jandarma Kayseri’de zehir tacirlerine müsaade etmiyor

İHA İHA
21.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi yakalandı.

Jandarma Kayseri’de zehir tacirlerine müsaade etmiyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 18 gram uyuşturucu madde ve 1 adet de uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 6 kişi ve kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan da 3 kişi yakalanarak işlemleri yapılma üzere karakola götürüldü.

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