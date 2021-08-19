Jandarma komando timi "Kağanlar", Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda "kayıp" arıyor

RECEP BİLEK - MEHMET KUMCAĞIZ - Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Abana ilçesinde görevli Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığında görevli "Kağanlar" timi, Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda kayıpları arama çalışması yürütüyor.

Bozkurt ve Abana ilçelerinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine "Kağanlar" da katılıyor. Ekipler, çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde aramalarına devam ediyor.

Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri, Ezine Çayı ile çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde yoğunlaştırılırken, diğer ekipler de kıyıda tarama gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de denizde sürekli devriye görevi yürütüyor.

