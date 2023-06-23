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Jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

23.06.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek hedefiyle motosiklet sürücüleri ile yolculara reflektif yelek ve broşür dağıttı.

Jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, "Reklektif Yelek Giy Görünür Ol" kampanyası icra edildi. Kampanya çerçevesinde motosiklet sürücüsü ile yolculara kask giyilmesi, koruyucu teçhizat kullanımı, sürüş esnasında dikkat dağınıklığı, yol hipnozu ve trafik işaret levhaları konularında bilgilendirilerek, reflektif yelek ve broşür dağıtıldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle "Bisiklet ve Motosiklet" sürücüleriyle yolcuların gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek giymeleri gerektiği belirtildi. Kampanya ile motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi hedeflendiği bildirildi.

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