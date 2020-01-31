YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin güvenliğinin, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılmasının, yaraların kısa sürede sarılmasının sağlanması amacıyla bölgede görevini sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'daki depremzedeler için çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşlara yardım çalışması için her zaman hazır durumda olduğu ifade edilen açıklamada, Bingöl'den deprem bölgesine giden 200 rütbeli asker arasında görev yapan kadın astsubayların, çocuklara çeşitli hediyeler kadınlara ise moral verdiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Deprem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Bingöl Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:19
Öğle
12:36
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Bingöl Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yaşar Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.