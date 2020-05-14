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Jandarma, tarlaları kullanarak İstanbul'dan Tekirdağ'a geçmek isteyenlere izin vermedi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

Jandarma, tarlaları kullanarak İstanbul'dan Tekirdağ'a geçmek isteyenlere izin vermedi

TEKİRDAĞ (AA) - Jandarma ekipleri, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal edip İstanbul'dan gelerek tarlalardan kaçak yollarla Tekirdağ'a gitmek isteyen sürücülerin geçişlerini engelledi.

Bazı sürücüler, Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka bölgesindeki tarlaları kullanarak, Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy bölgesine geçmek istedi.

Jandarma ekipleri, tarlaların aralarındaki patikalarda ve bazı yollarda kontrol noktaları oluşturdu.

Kaçak olarak bu yollardan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen sürücülerin bazıları jandarmayı görünce geri döndü.

Jandarmaya yakalanan bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Silivri Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlaları kullanarak İstanbul dışına çıkmak isteyenlere 3 bin 180'er lira ceza yazdı.

Bazı sürücülere diğer ihlallerden de çeşitli cezalar uygulandı.

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