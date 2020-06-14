YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Yıldönümü nedeniyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da tören düzenlendi - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine lahmacunlu sürpriz yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Gaziantep'teki törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende İstiklal Marşı okundu.

İslahiye ilçesinde ise jandarma ekiplerine sürpriz bir kutlama organize edildi.

İslahiye-Hassa Karayolundaki Serinevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, mahallesinde kavga olduğuna dair cep telefonuyla jandarmaya kavga ihbarında bulundu.

Mahallede fırın işletmeciliği de yapan Muhtar Yüksel, fırında çalışanlarıyla birlikte hazırladığı 181 Antep lahmacununu fırın önündeki masa üzerinde dizerek Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü temsilen 181 yazarak beklemeye başladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Olay yerine gelen ekipleri alkışlarla karşılayan Yüksel ve beraberindekiler Jandarmanın 181’inci yıl dönümünü kutlayarak onlara hazırladıkları lahmacunları ikram etti.

Muhtar Yüksel, jandarmanın gece gündüz demeden canla başla zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Jandarma Komutan Yardımcıları, İlçe ve Şube Komutanları ve personeller katıldı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunumuyla birlikte tören sona erdi.

- Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

Klipte İl Jandarma Komutanlığı binasından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağı açılıyor. Ayrıca jandarmanın merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara yaptığı yardımlarda yer alıyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene az sayıda askeri personel katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehitlikte devam eden törende dualar okundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:02
Yatsı
21:41

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Demet Eczanesi
Onikisubat
İrşad Eczanesi
Onikisubat
Sağocak Eczanesi
Onikisubat
Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Taha Eczanesi
Onikisubat
Yunus Emre Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğrul Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Elbistan'ın Göcük Köyü Susuz Kaldı

Elbistan'ın Göcük Köyü Susuz Kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.