Jandarma timleri karış karış dolaştıkları dağları teröristlere dar ediyor

Başta terörle mücadele olmak üzere, yasa dışı geçişlerin önlenmesi, düzensiz göçle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi, suçluların yakalanması konusunda 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan jandarma ekipleri, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak bölgenin huzur ve güvenliği için çaba gösteriyor.

Geçen yıl başarılı operasyonlar sonucu Tendürek Dağı bölgesini terörden arındıran, sorumluluk bölgesinde asayişi temin eden güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen bölgeleri dağ taş demeden karış karış gezerek tespit ettiği sığınak, barınak gibi yaşam alanlarını da imha ediyor.

Yüksek tepelerde, derin vadilerde, kayalık alanlarda olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini aksatmayan jandarma timleri, teknolojinin de her türlü imkanını kullanıyor.

3 İLİN SINIRININ KESİŞTİĞİ NOKTADA KIŞ OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, son olarak Van, Şırnak ve Siirt illerinin sınırlarının kesiştiği bölgede kapsamlı kış operasyonu başlattı.

Helikopterlerle indikleri bölgeyi zorlu arazi koşullarına rağmen karış karış gezen timler, tespit ettiği yeni sığınakları, içindeki yaşam malzemeleriyle imha etti.

Timlerin nefes kesen operasyonunu Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi.

GEÇEN YIL 150'NİN ÜZERİNDE SIĞINAK VE MAĞARA TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl kent genelinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla tespit ettiği 150'nin üzerinde sığınak ve barınağı kullanılamaz hale getirdi.

Operasyonlarda ayrıca 65 kalaşnikof, 7 tabanca, 2 G-3 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 160 bine yakın fişek, 6 av tüfeği, 120'nin üzerinde el bombası, 7'si biksi 9 otomatik tüfek, 3 roketatar silahı, 250'nin üzerinde şarjör, 80 roketatar mermisi, 76 el yapımı patlayıcı düzeneği, 60 kilogram TNT kalıbı, 3 havan mermisi, 337 uçaksavar mermisi, 350'den fazla pil, 550'den fazla tüp, 2 mavzer (bir tür tüfek), 7 gece-gündüz görüş dürbünü, bombaatar silahı ile 21 mermisi, 2 M-16 tüfek ile 60 mühimmatı, 206 fünye, 2 lav silahı, 4 keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca tonlarca yaşam malzemesi ele geçiren jandarma ekipleri, delil niteliği taşıyan malzemelere el koydu, diğer malzemeleri de imha etti.

Ekiplerin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

