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Jandarma trafik mesaide

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.10.2020 08:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma güçlerince uygulama yapıldı.Muratlı’da yeni kurulan Jandarma Trafik Birimi’nin Aşağısevindikli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem yapıldı.

Jandarma trafik mesaide

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma güçlerince uygulama yapıldı.
Muratlı’da yeni kurulan Jandarma Trafik Birimi’nin Aşağısevindikli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem yapıldı. Yük-yolcu-tarım işçisi taşıyan araçların kontrolü, emniyet kemeri, maske ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin olduğu gözlemlendi. Uygulamada sürücülerden trafik kurallarına uymaları istenirken, sürücüler Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirildi.

Jandarma trafik mesaide

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Malkara
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