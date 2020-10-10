Jandarma trafik mesaide

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma güçlerince uygulama yapıldı.

Muratlı’da yeni kurulan Jandarma Trafik Birimi’nin Aşağısevindikli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği uygulamada, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem yapıldı. Yük-yolcu-tarım işçisi taşıyan araçların kontrolü, emniyet kemeri, maske ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin olduğu gözlemlendi. Uygulamada sürücülerden trafik kurallarına uymaları istenirken, sürücüler Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirildi.



