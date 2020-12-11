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Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

KONYA HABERLERİ  | 11.12.2020 10:39 | Son Güncelleme

Konya’nın Halkapınar ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.Konya’nın Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin Halkapınar ilçesine bağlı mahallelerde yapmış olduğu müşterek trafik faaliyeti sırasında traktör ve römorklara reflektör kontrolü uygulaması yapıldı.

Jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Konya’nın Halkapınar ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.
Konya’nın Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin Halkapınar ilçesine bağlı mahallelerde yapmış olduğu müşterek trafik faaliyeti sırasında traktör ve römorklara reflektör kontrolü uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile özellikle havanın karanlık olduğu saatlerde arkadan gelen sürücülerin traktör ve römorkları daha net görmesini sağlamak ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlandı. Jandarma ekipleri tarafından reflektörü bulunmayan römork ve traktörlerin sürücülerine reflektör hediye edildi.

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