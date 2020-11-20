Jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları ziyaret etti.

Karabük’ün sorumluluk sahasında bulunan köylerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların başta can ve mal güvenliklerinin sağlanması olmak üzere varsa talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriyeler vasıtasıyla ve gerekse telefon ile sık sık aranan vatandaşların herhangi bir talep ve ihtiyacının tespiti halinde, mülki idare amirleri ile koordineli şekilde ihtiyaçları karşılanıyor.

