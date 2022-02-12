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Jandarma yaban keçileri için karlı dağlara helikopterle 5 ton yem bıraktı

12.02.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük: - "Foto kapanlardan aldığımız görüntüler başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yaban hayvanlarının bu yemleri yediği tespit ediliyor.

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da koruma altındaki yaban keçileri için karla kaplı dağlara jandarma helikopteriyle 5 ton yonca ve arpa bırakıldı.

Malatya Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünün iş birliğiyle kentte yaban hayvanları için Doğanşehir, Hekimhan ve Arapgir ilçelerinde 4 farklı noktaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, yem bırakma faaliyeti kapsamında Diyarbakır Hava Jandarma Grup Komutanlığından gelen Mi-17 tipi helikoptere yonca balyalarının yerleştirilmesinde hazır bulundu.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü personelince jandarma helikopterine yemler yüklendi.

Yüklenen yemler, Doğanşehir, Hekimhan ve Arapgir ilçelerindeki dağlık alanlara bırakılarak hayvanlara ulaştırıldı.

- Bölge genelinde 116 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ağır geçen kış şartlarında, yem bulma sıkıntısı çeken hayvanlar için her yıl düzenli yemleme faaliyeti yaptığını söyledi.

Bölge müdürlüğü olarak geçen kış döneminde doğaya 136 ton yem bıraktıklarını anlatan Çörtük, "Bu yıl ise 116 ton bölge geneline yem bıraktık. Malatya'ya ise şu ana kadar 18 ton yemleme yaptık. Yaptığımız bu faaliyetlerin başarılı olup olmadığını kontrol amacıyla yemleme yaptığımız yerlere foto kapan kuruyoruz. Foto kapanlardan aldığımız görüntüler başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yaban hayvanlarının bu yemleri yediği tespit ediliyor." diye konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının iş birliğinde kentte ilk defa yemleme faaliyeti yaptıklarını aktaran Çörtük, "Yem bırakma faaliyetini yaban hayvanları için yapıyoruz ama en önemlisi bayrak türlerimiz olan yaban keçilerimiz için yapacağız. Bayrak türleri önemli çünkü eğer doğada bir bayrak türü mevcutsa doğada bir şeylerin yolunda gittiğine delalettir." diye konuştu.

Yaban keçilerinin sarp, dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde yaşadığını anlatan Çörtük, "Biz yaşam alanlarında yaban keçilerini beslemek ve onların yerleşim alanlarına inmelerini önlemek amacıyla helikopterle yem bırakıyoruz. Helikopterle arpa, yonca ve pazar artığından oluşan 5 ton yemi doğaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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