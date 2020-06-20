YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Jandarma yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı

Jandarma yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı

ARTVİN HABERLERİ  | 20.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Jandarma yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma, ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadına yardım etti.

Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, bahçesinden biçtiği otları yüklediği sepetini sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan ile karşılaştı.

Ekipte görevli jandarma, Karahan'dan aldığı sepeti sırtına takarak kadının aynı bölgedeki evine kadar taşıdı. Karahan, jandarmalara yardımı için teşekkür etti.

Öte yandan, trafik polisleri Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti.

Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
PARTNERŞahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla tatildeŞahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla tatilde

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Artvin Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
02:31
Sabah
04:33
Öğle
12:19
İkindi
16:20
Akşam
19:56
Yatsı
21:48

Artvin Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Arhavi Eczanesi
Arhavi
Sağlık Eczanesi
Borcka
Altınpost Eczanesi
Hopa
Halk Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.