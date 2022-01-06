Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 25 Kasım 2021'de Mardin'de başlatılan Eren Kış-8 Operasyonu'nu devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri ile komandolar, kent genelinde çetin kış şartlarında yürüttükleri operasyonlarla terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engelliyor, teröristleri etkisiz hale getiriyor, sığınak ve barınakları imha ediyor.

Aldıkları eğitimlerde taktiksel operasyonlarla her daim göreve hazır olduklarını gösteren JÖH ve komandolar, operasyon emri aldıktan sonra, oluşturulan harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal ediyor.

Belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından araziye çıkan ekipler, arama ve tarama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Elde edilen bilgilerle teröristlerin gizlendiği tespit edilen mağara, sığınak ve yaşam alanlarını bir bir imha eden güvenlik güçleri, faaliyetleriyle bölgede teröristlere göz açtırmıyor.

Yaz aylarında kırsalı teröristlere adeta dar eden güvenlik güçleri, kış döneminde de Eren Kış-8 Operasyonu'yla bölücü terör örgütüne ağır darbe vuruyor.

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiriyor.

Jandarma timleri, ellerini tetikten bir an bile ayırmayarak bölgede tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda bulunan patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri imha ediyor.

Teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden, "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inlerini imha eden jandarma ekipleri, kent genelinde yürüttüğü kararlı operasyonlarla kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor.

