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Jandarmadan 783 okul servisine denetim

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri, 5-8 Mart tarihleri arasında 783 okul servisini denetledi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, dikkatli ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla 5-8 Mart tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak okul servis araçlarına yönelik özel denetim faaliyeti icra etti.

Balıkesir’de jandarma trafik ekipleri, 5-8 Mart tarihleri arasında 783 okul servisini denetledi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, dikkatli ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla 5-8 Mart tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak okul servis araçlarına yönelik özel denetim faaliyeti icra etti. Okul taşıtlarında öğrencilerin güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için yapılan trafik denetimi sonucunda 783 okul servis aracı denetlenirken, 69 araca 28 bin 442 TL idari para cezası uygulandı. Eksiklik görülen 16 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geri alındı.

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Merkez
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