YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Jandarmadan “asayiş” denetimi

Jandarmadan “asayiş” denetimi

23.10.2023 11:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalanırken, kimlik bildirmediği tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsa da toplam bin 234 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan “asayiş” denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 71 ekip ve 232 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 4 bin 689 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin 12 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 11 araç da trafikte men edildi. 406 umuma açık yer, 1 AVM, 94 metruk bina, 109 okul çevresi, 84 park bahçe kontrol edilmiştir, 2 yabancı uyruklu şahsa kimliğini bildirmemekten bin 234 TL idari para cezası uygulandı. 2 işyerine çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı 2 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pedallar Cumhuriyetin 100. yılı onuruna çevrildiPedallar Cumhuriyetin 100. yılı onuruna çevrildi
Abant’ta hazan mevsimi güzelliğiAbant’ta hazan mevsimi güzelliği
Simav’da kestane ağacından düşen iki kişiden biri hayatını kaybettiSimav’da kestane ağacından düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ekim Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:58
İkindi
16:00
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Pazartesi

Okyanus eczanesi
Kusadasi
Çobanoğlu eczanesi
Efeler
Ege eczanesi
Efeler
Güzel bozdoğan eczanesi
Bozdogan
Toksözlü eczanesi
Germencik
Acet eczanesi
Karacasu
Avci eczanesi
Kocarli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.