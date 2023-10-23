Jandarmadan “asayiş” denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 71 ekip ve 232 personel ile denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 4 bin 689 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin 12 araç kontrol edilirken, 33 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 11 araç da trafikte men edildi. 406 umuma açık yer, 1 AVM, 94 metruk bina, 109 okul çevresi, 84 park bahçe kontrol edilmiştir, 2 yabancı uyruklu şahsa kimliğini bildirmemekten bin 234 TL idari para cezası uygulandı. 2 işyerine çalışanlarının kimlikliklerini bildirmediklerinden dolayı 2 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

