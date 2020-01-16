YURTHABER
  4. Jandarmadan define avcılarına suçüstü

Jandarmadan define avcılarına suçüstü

KİLİS HABERLERİ  | 16.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü mülki sınırları Ö.K., S.T., A.T., M.Ö.

Jandarmadan define avcılarına suçüstü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği Köyü mülki sınırları Ö.K., S.T., A.T., M.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde; 1 adet makro marka deep hunter model altın arama dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ile bu cihazlara bağlı aparatlar ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Genç Kızlar Voleybol Kilis Anadolu lisesi birinci olduGenç Kızlar Voleybol Kilis Anadolu lisesi birinci oldu
Türk Kadın Konseyinden Başkan Bulut’a ziyaretTürk Kadın Konseyinden Başkan Bulut’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Kilis Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:46
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Kilis Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Efe Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kilis’in "Cennet çamuru" tatlısı tanıtıldı

Kilis’in "Cennet çamuru" tatlısı tanıtıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.