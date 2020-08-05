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Jandarmadan define avcılarına suçüstü: 7 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Denizli’nin Serinhisar ve Buldan ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan define avcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’nin Serinhisar ve Buldan ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan define avcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalanırken, kazı çalışmalarında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Serinhisar ve Buldan ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen define avcılarına yönelik 7 şüpheliye suçüstü operasyon düzenlendi. Kazı yaptıkları alanda Jandarma tarafından yapılan aramada, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti (taş kırıcı matkap), 3 adet taş kırmada kullanılan matkap ucu, 2 adet kazma, 81 murç, 1 adet kürek, 2 adet çekiç ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken, 7 şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından haklarında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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