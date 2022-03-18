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Jandarmadan Erciyes'te şehitler anısına klip

18.03.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmadan Erciyes'te şehitler anısına klip

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına Erciyes Kayak Merkezi'nde klip çekti.

Jandarma ekipleri, "Çanakkale Türküsü" eşliğinde hazırlanan klipte, kayak yaparak dev Türk bayrağı taşıdı.

Bayrağı taşıyan jandarmalara, kar motorlarındaki ekipler de ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Bayrağın önünde ise "18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun. Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankart açıldı.

Meşaleli kayakçılar da klipte yer aldı.

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Akşam
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