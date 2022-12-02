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Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

02.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu baskını: 7 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Germencik ilçesinde belirlenen hedeflere eş zamanlı baskın gerçekleşirdi. Yapılan baskınlarda 7 kullanıcı yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslarla ilgili uyuşturucu madde kullanımından ayrı ayrı işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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