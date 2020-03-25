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Jandarmadan "Evde hayat var" çağrısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Jandarmadan "Evde hayat var" çağrısı

Jandarmadan "Evde hayat var" çağrısı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan jandarma sosyal medyadan, "Her yerde biz varız, yeter ki siz evde kalın. Evde hayat var" paylaşımında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgenin ardından Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile iş birliği içerisinde koronavirüs salgınına karşı dışarı çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarını gelen çağrıları değerlendiren jandarma ekipleri, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için özveriyle çalışıyor.

Ayrıca köy köy dolaşarak vatandaşların taleplerini de dinleyen jandarma ekipleri, alınan talepleri ailelere teslim ediyor.

Risk grubunda yer alan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların virüsten etkilenmemesi için büyük bir fedakarlıkla çalışan jandarma ekipleri sosyal medyadan yaptıkları, "Her yerde biz varız, yeter ki siz evde kalın. Evde hayat var" çağrısı ile vatandaşları bilgilendiriyor.

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