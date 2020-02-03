Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Kululu mahallesinde M.K.’ya ait evden ve aracından LCD televizyon, hızar makinası, hilti matkap, mengene, bilgisayar, lokma takımı, fayans kesme makinası ve dikiş makinasının çalındığı ihbar edildi.

Yapılan ihbar sonrasında il jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olarak A.K. ve E.Ö. yakalandı.

Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

