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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çok sayıda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Saz mevkinde jandarma ekipleri tarafından sit alanları ve mezarlarda izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çok sayıda Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi Saz mevkinde jandarma ekipleri tarafından sit alanları ve mezarlarda izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Çalışmalarda F.G ve M.G yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dedektör, 1 av tüfeği ile 60 parça Roma dönemine ait sikke ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. ile M.G. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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