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Jandarmadan kaçak kazı, uyuşturucu ve içki operasyonları

02.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli merkez, Babaeski ve Vize ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 adet kazı malzemesi ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kırklareli merkez, Babaeski ve Vize ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 adet kazı malzemesi ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Babaeski, Vize ve merkez ilçelerinde son bir haftada gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında, 56 bin 420 kök Hint keneviri, 28 adet muhtelif kazı malzemesi ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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