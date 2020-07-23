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Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde yasa dışı yollarda silah temin edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmadan kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde yasa dışı yollarda silah temin edilen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnebolu ilçesine bağlı Örtülü köyünde K.G. isimli şahsın yasa dışı yollardan silah temin ederek satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 3 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 15 adet kuru sıkı tabanca mermisi ile çeşitli ebatlarda 4 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahsa, idari yaptırım uygulandı.

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