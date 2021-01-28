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Jandarmadan ‘KADES’ mesaisi

28.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ kapsamında, Seyitgazi ve Han ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan vatandaşlara Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) tanıtımı ve ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu bilgilendirme yapıldı.Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen ve İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak’ın da katıldığı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde ‘KADES ile Jandarma Tek Dokunuşla Yanınızda’ mesajı verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ kapsamında, Seyitgazi ve Han ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan vatandaşlara Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) tanıtımı ve ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu bilgilendirme yapıldı.
Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen ve İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak’ın da katıldığı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde ‘KADES ile Jandarma Tek Dokunuşla Yanınızda’ mesajı verildi. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetine Seyitgazi ilçesinden 33, Han ilçesinden 11 olmak üzere toplam 44 kişi katıldı. Konu ile ilgili broşürler dağıtıldı ve akıllı telefonlarına ‘KADES’ uygulamasını indirilmeleri sağlandı. ‘KADES’ hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

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