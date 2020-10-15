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Jandarmadan okul servislerine korona virüs denetimi

SAKARYA HABERLERİ  | 15.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirdi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kendi sorumluluk alanında bulunan yollarda, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştiriyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlara yönelik özel denetimler gerçekleştirdi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri kendi sorumluluk alanında bulunan yollarda, öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla araçlar ve sürücülere yönelik özel denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını önlemek ve korona virüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak başlattığımız servis denetimlerimiz eğitim dönemi boyunca devam edecektir” denildi.
12 Ekim’de başlayan okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimler İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen Okul Servis Aracı Denetim Formu ile Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yer alan şartlara göre denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 134 okul servis aracının kontrolünün yapılırken 12 sürücünün kurallara uymadığının tespit edildi ve 3 araç trafikten men edildi.

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