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Jandarmanın can yoldaşı "Ezber" yıllardır uyuşturucunun izini sürüyor

07.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıldır kritik bölgelerde ve operasyonlarda görev alan dedektör köpek Ezber, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla başarısını sürdürüyor - Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kuztaş: - "Uyuşturucuyla mücadelede en büyük destekçimiz köpeklerimizdir"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ / AYDIN ARİK - Uyuşturucu arama köpeği "Ezber", 8 yıldır hassas burnuyla operasyonlarda jandarmanın önemli başarılara imza atmasına yardımcı oldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığında 2014 yılında Uzman Çavuş Mehmet Kuztaş'ın eğitmenliğinde göreve başlayan 9 yaşındaki Ezber, yıllardır kritik bölgelerde ve operasyonlarda başarı gösteriyor.

Günlük bakımları ve eğitimleri büyük bir titizlikle yapılan hassas burunlu köpek, katıldığı operasyonlarda uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne eğitmeni Kuztaş ile 2020 yılında görevlendirilen Ezber, yıllardır Kuztaş'ın en yakın mesai arkadaşı.

Kırsalda ve birçok alandaki uyuşturucu operasyonlarında görev alan Ezber, gizlenmiş uyuşturucuların bulunmasına katkı sağlayarak jandarma ekiplerinin en büyük destekçisi oldu.

Belçika Malinois cinsi köpek olan Ezber, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla başarısını sürdürüyor.

Uyuşturucu arama köpeği eğiticisi ve kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Kuztaş, AA muhabirine, Ezber'in Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki kursları bitirmesinin ardından göreve başladığını söyledi.

JAKEM tarafından köpekle ilgili gerekli denetimlerin her yıl yapıldığını kaydeden Kuztaş, Ezber'in yaşına rağmen görevlerde duyarlı ve hareketli olduğunu belirtti.

Ezber'in, JAKEM Komutanlığının uygun görmesi durumunda görevine devam edeceğini aktaran Kuztaş, ev, araç arama ve arazi görevlerinde KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde görevlere katıldıklarını bildirdi.

"Ezber, İl Jandarma Komutanlığında görevlerde branşına uygun bir şekilde başarılı şekilde devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede en büyük destekçimiz köpeklerimizdir." ifadelerini kullanan Kuztaş, Ezber'in görev yılının bitmesinin ardından iaşesinin birlikleri tarafından karşılanacağını kaydetti.

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