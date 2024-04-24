Jandarmanın dikkati tarihin yok olmasını önledi

Roma dönemine ait mozaik zeminin olduğunu gören jandarmanın dikkati ise tarihin yok olmasını önledi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Kestel Mahallesi Bördelik mevkiinde Ö.D. isimli şahıs, kendi arazisinde tarihi eser aramak amacıyla kepçe ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheli şahsın kazı yaptığı alanın tarihi yapı niteliğinde olduğu ve yer zemininde mozaik parçaların olduğunun görülmesi üzerine etrafta yapılan aramada incir ağacının altında beze sarılarak gizlenmiş 1 adet mermer yapılı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Ele geçirilen malzeme gerekli işlemlerin ardından Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.







